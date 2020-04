Ook assistent-coach Meindert van Veen vertrekt bij Donar

sport

Foto: donarmuseum.nl

Na een samenwerking van vier seizoenen hebben Donar en Meindert van Veen besloten om hun samenwerking te beëindigen. Het vertrek van de assistent coach van de basketbalclub volgt na het vertrek van hoofdcoach Erik Staal en de aanstelling van zijn opvolger, de Kroaat Ivan Rudež.

Van Veen begon in 2016 als videoanalist van de Europese wedstrijden en vanaf het seizoen 2017-2018 werd hij de assistent coach van Erik Braal. De club schrijft dat na het beëindigen van de samenwerking met Erik Braal en het aanstellen van Ivan Rudež in overleg besloten is om de samenwerking te stoppen. Donar werd twee keer Landskampioen met Van Veen als assistent-coach. Verder won hij twee keer de NBB-beker met de club en twee keer de SuperCup.

In de komende periode zal er gezocht worden naar een assistent coach die de coaching staf van Ivan Rudež zal aanvullen.