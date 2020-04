‘Ook al zijn Koningsdagactiviteiten klein en goed bedoeld, we treden op en gaan bekeuren!’

nieuws

Een kleinschalige activiteit voor kinderen op de Bonairestraat in de West Indische Buurt - Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Bij de gemeente Groningen komen, ondanks het samenscholingsverbod in verband met het coronavirus, toch berichten binnen over kleinschalige, spontane festiviteiten voor Koningsdag.

De Buitengewone Opsporingsambtenaren van de gemeente waarschuwen daarom de inwoners van de gemeente om de gestelde regels in acht te nemen. “Hoe klein of goed bedoeld het ook is, dit mag niet! We zullen hier tegen optreden en bekeuren,” zo schrijft een boa op zijn Twitter-account.

Afgelopen weekend constateerde de gemeente al dat het in de binnenstad van Groningen een stuk drukker was dan de afgelopen weken. De gemeente zelf blijft daarom waarschuwen: “We begrijpen dat je met dit zonnetje zin hebt om naar het park, het plantsoen of naar de binnenstad te gaan. Maar blijf zoveel mogelijk thuis”, zo meldt de gemeente op haar Twitter-account.

Krijgen toch nu meldingen dat er op verschillende plekken wat georganiseerd wordt. Hoe klein of goed bedoeld ook, dit mag niet! Collega’s zullen hier tegen optreden en bekeuren. #blijftthuis #Koningsdag #Woningsdag2020 #handhaving050 pic.twitter.com/I4g8cJZQLC — BOA 050 Groningen (@handhaving050) April 27, 2020

We begrijpen dat je met dit zonnetje ☀️👑 zin hebt om naar het park, plantsoen of naar de binnenstad te gaan. Maar blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen krijgen we corona onder controle 🧡 #stopcorona #blijfthuis #koningsdag pic.twitter.com/ChPcnemTJ9 — Gemeente Groningen (@gem_groningen) April 27, 2020