Breng Oranje naar jouw huiskamer met de OOG Koningsdag Top 60!

Niet naar buiten met Koningsdag? OOG maakt jouw woonkamer een festival! Met jóú en onze DJ’s stellen wij de OOG Koningsdag Top 60 van eigen bodem samen.

OOG promoot tijdens Koningsdag Nederlandse artiesten, omdat door de coronacrisis veel optredens van artiesten zijn vervallen. Daarom roept muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra op om Nederlandse artiesten te draaien op de Nederlandse radiozenders, zodat zij inkomsten blijven houden. OOG doet daar aan mee en zendt op Koningsdag de ‘OOG Koningsdag Top 60’ uit. Op 27 april is van 14:00 tot 18:00 uitsluitend muziek van Groningse en Nederlandse bodem te horen op OOG radio. Daarnaast is de OOG Koningsdag Top 60 ook te vinden op Spotify!

Zet jouw nummer in de lijst!

De lijst wordt samengesteld door de radioprogrammamakers van OOG, maar ook door jou! Geef je suggestie voor de lijst door via een bericht op Facebook of Instagram en geef hiermee je favoriete artiest van eigen bodem een steuntje in de rug. Houd ook onze social media in de gaten, want daar zullen onze DJ’s aan jullie vertellen welke muziek zij hebben gekozen en waarom.