Ontwerper maakt button met oproep afstand te houden

Foto: Hermen Grasman

Ontwerper Hermen Grasman uit Haren wil mensen oproepen om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. Om dit kracht bij te zetten heeft hij een speciale button ontworpen.

In het OOG-radioprogramma Haren Doet vertelde Grasman over het idee. “Ik werd vorige week maandag door een vriend van mij gebeld die zich eraan stoorde dat mensen in Groningen niet genoeg afstand hielden, en hij vroeg wat we hier aan kunnen doen. Toen sprak ik dat een beetje met hem door en toen kwamen we op het idee om een button te maken.”

Hij ging gelijk aan de slag met het ontwerp. “De eerste batch hebben we bij een buttonmaker laten maken die we online op hebben gezocht, ook om afstand te blijven houden in deze tijden. Die zijn we gaan verspreiden, het idee was daarna om het bestandje beschikbaar te stellen. We hebben daarvoor een site, anderhalfbutton.nl, zodat mensen zelf het bestand eraf kunnen halen en naar een copyshop toe kunnen gaan om daar een button te laten maken, om ervoor te zorgen dat de verspreiding zo makkelijk en vlot mogelijk kan lopen.”

Na enkele dagen zag Grasman zijn ontwerp al terugkomen op de landelijke televisie. “We zijn de buttons wat uit gaan delen en uit gaan zetten en hebben ze ook gestuurd naar een contact van ons die in de Tweede Kamer zit en daardoor is het vrij snel opgepakt, want op donderdagavond werd Antje Diertens van D66 al door Jaïr Ferwerda, die een item heeft bij Jinek, in de gangen aangehouden en toen kwam die ’s avonds al op televisie. Toen ging het wat sneller en heb ik er duizend bij laten maken en ben ik ze verder uit gaan delen.”

Inmiddels heeft Grasman besloten zelf geen buttons meer te laten maken. Hij roept mensen op zelf het ontwerp te downloaden via de website. “Ik wordt geen buttonhandelaar of zo”, besluit hij.