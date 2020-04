Online pubquiz Café de Toeter: ‘The sky is the limit!’

Op 15 maart sloten alle kroegen en cafés hun deuren, vanwege de coronacrisis, dus ook Café de Toeter, waar het personeel net wilde beginnen met de gebruikelijke pubquiz. “We stonden al klaar om te beginnen. Toen moest alles worden gesloten, halsoverkop iedereen weg en ging het hele feest niet door.”

Victor van Werkhooven is de vaste presentator van de pubquizzen die elke woensdag en zondag gehouden worden in Café de Toeter. Als snel na het besluit van het kabinet besluiten hij en zijn collega’s de quiz dan maar online te houden, via een livestream. “Het begon met 56 teams, toen 75 en afgelopen zondag hadden we zelfs 115 teams. We hadden zelfs aanmeldingen uit San Francisco en Australië, dus die mensen zitten gewoon om 3 uur ’s nachts mee te quizzen,” aldus de quizmaster.

Omdat de pubquiz nu online gestreamd wordt, doen ook ineens teams buiten Groningen mee. “Ja, de sky is the limit. Ik heb eigenlijk geen idee waar ons plafond ligt. We kunnen wel wat uitbreiden met personeel maar ik denk ook van, waar gaat dit eindigen? Het is allemaal even wennen. Ik vind het leuk dat er veel teams zijn maar ik heb ook wel weer heimwee naar een volle kroeg, maar zo lang we gesloten zijn gaan we online verder”, besluit Victor.