Onderzoek: ‘Veel nieuwe meldingen aardbevingsschade uit Stad na beving Westerwijtwerd’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ongeveer een kwart van de inwoners van de provincie Groningen met aardbevingsschade meldt deze niet of doet dat later. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis’ dat hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes dinsdag publiceert.

Opvallend is dat sinds de zware aardbeving in Westerwijtwerd, die plaatsvond op 22 mei van vorig jaar, het aantal schademeldingen sterk steeg uit ‘randgebieden’ van het aardbevingsgebied. Postmus noemt met naam de Stad als een plek waaruit veel van de nieuwe meldingen komen. Opvallend, want het aantal bevingen neemt al jaren af en de beving was ver van de Stad verwijderd.

Volgens Postmus komt de grotere toestroom van schademeldingen door een groter vertrouwen in de afhandeling hiervan. Met de invoering van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade werd de bewijslast voor schademeldingen omgedraaid, waardoor het gevoel dat de schades serieus genomen werden groter werd. Daardoor ontstond een ‘inhaalslag’.