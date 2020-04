OMT: ‘Basisscholen deels open, kinderen mogen weer sporten’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Basisscholen kunnen na de meivakantie weer deels open en qua sport mogen kinderen, jongeren en individuele topsporters weer gaan trainen. Dat lijken de belangrijkste adviezen te zijn van het Outbreak Management Team waar de NOS de hand op heeft weten te leggen.

Volgens het OMT zijn de maatregelen die halverwege maart genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen effectief. Uit onderzoek blijkt dat in vergelijking met 2017 het aantal contacten afgenomen is met 63 tot 74 procent. De besmettingsgraad (Rt) is op dit moment kleiner dan één. Dit betekent dat een besmet persoon gemiddeld minder dan één ander persoon besmet. Het OMT concludeert dat hiermee de genomen maatregelen effectief zijn. Het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames laat de afgelopen periode een duidelijke daling zien die zich vermoedelijk door gaat zetten. “Daarmee komt een IC-bezetting van zevenhonderd COVID-bedden naar verwachting rond 1 mei in beeld.”

Basisscholen

In de adviezen die het OMT aan het kabinet voorstelt staat dat na de meivakantie basisscholen weer opgestart kunnen worden. Wel moet dit gebeuren onder strikte voorwaarden waarbij bijvoorbeeld wordt voorgesteld om met halve klassen te gaan werken, of kinderen verspreid over de week naar school te laten gaan. De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs kan zonder beperkingen de deuren openen. Het voortgezet onderwijs blijft in ieder geval nog een maand dicht. Als zich een maand na de opening van de basisscholen geen grote corona-uitbraken hebben voorgedaan kunnen deze scholen zich gaan voorbereiden op een langzame heropening. Aan de vo-scholen wordt wel gevraagd om zich voor te bereiden op fysiek onderwijs waarbij de anderhalvemetermaatregel in acht kan worden genomen.

Mbo, hbo en universiteiten

Fysiek onderwijs op het mbo, hbo en op universiteiten is voorlopig niet mogelijk. Het OMT vindt de risico’s te groot. Wel wil het laten onderzoeken of er een uitzondering kan worden gemaakt voor praktijkonderwijs en stages. Voor hier een besluit over kan worden is eerst onderzoek nodig om hoeveel leerlingen en studenten het precies gaat die hier gebruik van maken.

Sport

Voor sport heeft het OMT een positief advies gegeven voor kinderen, jongeren en individuele topsporters. Voor kinderen tot twaalf jaar gelden er geen beperkingen. Zij hoeven dus niet op de anderhalve meter te letten. Tieners van twaalf tot achttien jaar mogen ook sporten, maar zij moeten wel op de anderhalve meter letten. Topsporters die individueel trainen mogen ook aan de slag. Georganiseerde sport is volgens het OMT voorlopig niet mogelijk. Dit heeft te maken met de risico’s. Bij sporten kunnen namelijk druppelwolken ontstaan die tot twintig meter achter een rennende sporter aangetoond kunnen worden.

Kappers, tandartsen en fysiotherapeuten

In het advies van het OMT staat dat tandartsen weer aan de slag mogen. Volgens het OMT zijn de risico’s voor deze groep beheersbaar omdat men van nature al gebruik maakt van beschermingsmiddelen. Ook andere beroepsgroepen waar normaal al gebruik wordt gemaakt van beschermingsmiddelen mogen weer aan de slag. Dat geldt niet voor kappers. Het OMT raadt af dat deze sector weer aan de slag gaat omdat er onduidelijkheid is of eventuele besmettingen voorkomen kunnen worden. Het kabinet gaat hier dinsdagmiddag nog naar kijken omdat behalve het advies van het OMT er nog meer factoren meewegen.

Evenementen en festivals

Het verbod op evenementen en festivals moet verlengd worden. Volgens het OMT is het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het toestaan van evenementen een reëel risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. De verwachting is dat dit niet gaat veranderen en daarom adviseert het OMT dat een verbod voor langere tijd verlengd moet worden. Er wordt niet geadviseerd tot wanneer. Hier moet het kabinet een besluit over nemen.

Verpleegtehuizen

Het bezoeken van familieleden of vrienden die in verpleegtehuizen verblijven blijft ook de komende periode onmogelijk. Het OMT vindt dat bezoek de kans vergroot op verspreiding van het virus. Wel geeft het aan dat er meer onderzoek nodig is. Zo wordt voorgesteld om kleine projecten op te zetten waarvan de resultaten tot een landelijke versoepeling kunnen leiden.

Anderhalvemetermaatregel blijft gehandhaafd

“Het is essentieel dat de algemene hygiënevoorschriften naast de 1,5 meter afstand gehandhaafd worden en dat mensen met klachten thuisblijven, ook als het om lichte klachten gaat.” Als mensen minimaal een etmaal volledig klachtenvrij zijn mag iemand weer de straat op. Ook huisgenoten van mensen met ernstige klachten moeten thuis blijven. Volgens het OMT zijn deze maatregelen erg effectief in de verdere verspreiding. Het adviseert daarom dat de regels op de korte en op de middellange termijn gehandhaafd moeten blijven.

OMT

Het OMT, dat uit verschillende zorgdeskundigen bestaat, kwam maandagavond bij elkaar om te praten over het coronavirus. Zij brengt advies uit aan het kabinet. Dinsdagavond om 19.00 uur geeft premier Mark Rutte (VVD) een persconferentie over hoe ons land er na 28 april uit gaat zien. De adviezen van het OMT zijn voor de beslissingen die het kabinet neemt leidend.

