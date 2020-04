Omstanders en hulpverleners redden persoon uit water Eendrachtskade

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Omstanders en hulpverleners hebben op Paasmaandag een persoon uit het water gered aan de Eendrachtskade. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 06.45 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Een persoon viel in het water. Verschillende omstanders zagen het gebeuren en een aantal sprongen direct het water in om de persoon boven water te houden.” Ondertussen waren ook de hulpdiensten gealarmeerd. Behalve twee ambulances, de politie en duikers van de brandweer werd ook het Mobiel Medisch Team opgeroepen. “De brandweer heeft het slachtoffer uit het water kunnen halen. De persoon is daarna opgevangen door ambulancepersoneel en een trauma-arts.”

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Om een beeld te krijgen van het ongeluk hebben agenten met verschillende getuigen gesproken.