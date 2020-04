NPG-gelden vooral naar Ten Boer, Beijum en Lewenborg

nieuws

De gemeente besteedt de ruim 60 miljoen euro van het Nationaal Programma Groningen vooral aan dorpen en wijken die het meeste te lijden hadden onder de gaswinning.

Van de 60 miljoen euro die de komende tien jaar voor Groningen beschikbaar is, gaat 31,5 miljoen naar dorpsvernieuwing in Ten Boer en omliggende dorpen, en 20 miljoen naar wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg. Het resterende geld gaat naar overige projecten die passen in het NPG.

Het programma voor de dorpsvernieuwing moet ervoor zorgen dat de diverse dorpen beter en mooier uit de versterkingsoperatie komen. Het gaat om toekomstbestendige dorpen met veilige en duurzame woningen en voorzieningen als scholen, sportclubs, winkels, groen en natuur.

Het geld voor Beijum en Lewenborg wordt besteed aan beter onderwijs voor de jeugd, coaching, en het versterken van digitale en taalvaardigheden vanuit de Oude Bieb. Ook komt er geld voor betere wijkaccommodaties, nieuwe woonconcepten, meer groen en versterking van de energietransitie.