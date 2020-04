Noorderzon Festival: “Persconferentie 21 april moet duidelijkheid geven”

nieuws

Foto: Noorderzon Festival / Pierre Borasci

De voorbereidingen voor het Noorderzon Festival dat voor augustus op de planning staat, gaan vooralsnog gewoon door. De organisatie zegt te wachten op de persconferentie van 21 april.

“Sinds 16 maart werkt ons team vanuit hun thuis-situatie”, laat een woordvoerder weten. “We zijn nog steeds bezig met de organisatie van het festival maar dit gebeurt niet in het tempo dat we zouden hebben als we bij elkaar op kantoor zouden zitten of wanneer we zekerheid over ons festival zouden hebben. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van verschillende scenario’s hoe we ons een vorm van Noorderzon voor stellen.” De organisatie zegt dat de persconferentie van 21 april duidelijkheid moet scheppen. “Het kabinet gaat dan bekend maken hoe en of het openbare leven na 28 april wordt hervat en wat er met de datum van 1 juni voor evenementen en samenkomsten gaat gebeuren. We hopen dan een beter beeld te geven over Noorderzon 2020.”

De organisatie laat weten dat op de website van Noorderzon mensen op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen. Verschillende andere organisaties hebben inmiddels laten weten dat hun evenement niet doorgaat. Dinsdag werd bekend dat de Admiraliteitsdagen die in de eerste week van september gehouden worden in Dokkum vanwege de coronacrisis niet doorgaan. In Harlingen gaan de jaarlijkse Visserijdagen niet door. Dit evenement stond voor eind-augustus in de agenda.