Noorderpoort-studenten helpen bij ICT-problemen door thuisonderwijs

Foto via Pikrepo (CC0)

Vanaf dinsdag zitten studenten van Noorderpoort telefonisch klaar om gezinnen te helpen met ICT-gerelateerde problemen bij thuisonderwijs. Helpdesk050 is een initiatief van Omarm Groningen en Noorderpoort, speciaal opgezet vanwege de coronacrisis.

Volgens de gemeente Groningen ervaren sommige gezinnen problemen met het gebruik van de laptop of iPad en kunnen daardoor niet goed de kinderen begeleiden in het thuisonderwijs. Studenten van de ICT-opleidingen ICT-beheer niveau 4 en Medewerker Beheer ICT niveau 3 hebben het initiatief genomen om gezinnen te helpen met ICT-problemen en zij bemensen de helpdesk.

Helpdesk050 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 12:00 uur en van 13:00 –16:00 uur. Bellen kan naar 050 – 2110 423, mailen naar info@helpdesk050.nl. Mensen die een Stadjerspas hebben kunnen gratis bellen met de Bueno-app. Daarnaast is er een website geopend voor het initiatief, deze is te vinden via helpdesk050.nl.