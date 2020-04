Noordelijke ziekenhuizen denken na over ‘stapsgewijze herstart’ reguliere zorg

Omdat het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in een ziekenhuis zowel landelijk als in Groningen minder snel groeit dan gedacht, denken zowel het UMCG, het Martiniziekenhuis als het Ommelander ziekenhuis over hoe ze de reguliere zorg langzaam aan weer op kunnen starten.

De ziekenhuizen stelden bij de uitbraak van het coronavirus in Nederland vrijwel alle niet-noodzakelijke zorg uit. “De afgelopen periode lag de aandacht bij de opvang van corona patiënten en andere vormen van noodzakelijke zorg, zoals de zorg voor kankerpatiënten”, zo vertelt Martini-bestuursvoorzitter Hans Feenstra op de website van het ziekenhuis. “We hebben veel niet noodzakelijke afspraken en operaties moeten afzeggen of uitstellen. Voor de patiënten die het betrof, soms een flinke teleurstelling. Ik begrijp heel goed dat zij onzeker zijn over hun situatie. Op dit moment ontstaat er ruimte om ook deze zorg stap voor stap weer op te starten. Maar we kunnen niet zomaar terug naar de situatie zoals die was voordat corona in ons land uitbrak. We moeten voorbereid blijven op een situatie waarin we opnieuw te maken krijgen met een toestroom van ernstig zieke coronapatiënten.”

De ziekenhuizen blijven testen op het coronavirus. Patiënten met verdachte luchtwegklachten of andere symptomen zullen eerst gezien en waar mogelijk getest worden op het coronavirus, voordat ze het ziekenhuis verder betreden. Als de tests negatief zijn, krijgen ze een ‘groene kaart’ waarmee ze verder het ziekenhuis in mogen. “We hebben deze polikliniek nu een paar weken en we verwachten dat deze zeker nog een paar maanden open blijft”, zo vertelt André van Beek, medisch coördinator van de corona-poli.

Daarnaast roepen de ziekenhuizen inwoners van de provincie op om bij spoedeisende medische problemen het ziekenhuis niet te mijden. Er is volgens de ziekenhuizen voldoende capaciteit voor deze patiënten.