Noordelijke dansscholen starten collectief om contributie veilig te stellen

Foto: DCNN

Vijfentwintig dansscholen uit Noord-Nederland hebben donderdagochtend bekend gemaakt dat ze een collectief starten om de financiering voor de cultuurinstellingen op orde te houden.

Met de campagne ‘Support Jouw Dansschool’ hoopt het collectief haar leden aan te sporen om ook tijdens de coronacrisis contributie te blijven betalen. In de gemeente Groningen doen het Groningen Dance Centre en Dansschool Etudes mee binnen het collectief. Hoewel de campagne gezamenlijk gestart is, mogen de dansscholen zelf invulling geven aan het innen van contributie. Alle deelnemende dansscholen verplichten zich om compensaties aan te bieden aan hun leden, bijvoorbeeld door exclusieve, ‘verborgen’ online lessen. Daarmee hopen de dansscholen de markt niet te overspoelen met gratis danslessen en zo exclusiviteit te behouden.

Het wedstrijdseizoen binnen het collectief wordt doorgetrokken naar de herfstvakantie. Meerdere scholen kijken of zij wedstrijden kunnen organiseren in deze periode. Iedereen zal zoveel mogelijk meedoen aan elkanders wedstrijden. De dansscholen zeggen elkaar verder ook na de coronacrisis te blijven steunen en gezamenlijke projecten proberen op te zetten.

Hieronder een overzicht van de deelnemende dansscholen:

Groningen

Sport- en dansschool SDM – Marum

The Legacy – Delfzijl

Groningen Dance Centre – Groningen

Studio Tapila2 – Appingedam

Dansschool Etudes – Haren

The Dance Area – Oostwold

Friesland

Urbanraw Dansstudio – Leeuwarden

Eijer Producties – Gorredijk

Dance Company 058 – Leeuwarden

The Factory – Leeuwarden

Dansen in Friesland – Leeuwarden

Sapphire Dance Studios – Sneek

DansStudio Dokkum – Dokkum

DSD Dans Studio Drachten – Drachten

Dance Factory Dokkum – Dokkum

Dance-Up! – Leeuwarden

BCD – Drachten

SDC – Drachten

Sport- en dansschool SDM – Marum (maar ook actief in Friesland)

Drenthe

Malu Dance Company – Assen

Arowak Dance Centre – Assen

Tresor Dance Center – Hoogeveen

In the Mix – Assen

DCT Schoonebeek – Schoonebeek

Balletschool Assen – Assen

Flevoland

KeepFit Urk – Urk