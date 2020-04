Nijestee: Stuur een boodschap aan je naaste via een huis-aan-huisblad

nieuws

Foto Andor Heij: Lege Herestraat

Woningcorporatie Nijestee is vrijdagmiddag een actie gestart onder de titel ‘We denken aan je’. Via de website kinnen inwoners van de gemeente Groningen een bericht achter laten, dat vervolgens in een grote collage in de Groninger Gezinsbode wordt verspreid.

De berichtjes zijn bedoeld voor mensen aan wie inwoners vaak denken tijdens de coronacrisis. Gewoon even de groetjes doen of iemand een hart onder de riem steken. Ook foto’s en tekeningen zijn welkom. Nijestee maakt van alle berichtjes en foto’s een collage, die ze deelt op haar Facebookpagina en in de Groninger Gezinsbode.

Insturen kan voor donderdag 16 april, daarna sluit de inschrijving. Bij het bericht worden alleen de voornaam en de wijk waarin de afzender woont gepubliceerd, geen adresgegevens. Insturen kan via de website van Nijestee.