Nieuwe minibibliotheek Oosterparkwijk een succes

De nieuwe minibibliotheek in de Oosterparkwijk is een succes. Vorige week is de bieb geopend en sindsdien is er alweer een hele nieuwe selectie boeken.

De minibieb was een van de elf ideeën met de meeste stemmen bij het project ‘Altijd een goed idee’ van de Coöperatieve Wijkraad van de Oosterparkwijk. Daarom kregen de drie beheerders 1500 euro om de bieb te realiseren. “Af en toe fiets je wel eens ergens langs zo’n minibieb en dat vind ik altijd wel van die leuke initiatieven,” vertelt initiatiefnemer en beheerder Nienke Dokter. “Op een gegeven moment kreeg ik zo’n hele stapel boeken, ik denk van mijn moeder, en toen dacht ik: wat moet ik eigenlijk met al die boeken?” Ze vond twee mensen die wilden helpen. “Lezen is leuk, het is leerzaam, lekker ontspannen…”, legt Liesbeth Weusten uit. “Toen kwam het idee van de Coöperatieve Wijkraad dat je ideeën kon indienen.”

De bieb is aan de Zaagmuldersweg, buiten Het Kopland. “Het leek ons een mooie plek om dat hier te doen. Het Kopland was eigenlijk meteen enthousiast, want dit is de vrouwenopvang en die wilden ook wat verbinding in de wijk.”

Je kan boeken lenen uit de kast, maar ook ruilen. “De bedoeling is eigenlijk dat je of een boek leent en gewoon later weer terugbrengt, of een boek uit je eigen kast ruilt met een boek hier,” zegt Dokter. “Dus dan kan je dat boek gewoon houden.”

Er is extra gedacht aan de coronamaatregelen. Zo wordt verwacht dat iedereen de boeken schoonmaakt. Als het weer kan willen de beheerders in de toekomst vooral meer activiteiten organiseren. “Een deel van het geld is nu besteed, maar de andere helft van het geld kunnen we nog gebruiken voor activiteiten,” zegt Weusten. “Daar zijn we nu over aan het nadenken, want nu in de coronatijd is dat natuurlijk even wat anders. Het leukste was geweest als we een leuke boekenmarkt konden organiseren en dat het ook een plek is voor ontmoeting. Maar dat gaat natuurlijk nu niet. Nu is het dus nadenken wat we misschien wat meer online kunnen doen.” De minibieb is onder andere via Facebook te volgen.