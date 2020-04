“Nieuw perron in Zuidhorn vanaf volgende week al in gebruik”

nieuws

BAM Infra en ProRail zijn druk bezig met de aanleg van een wissel dat het nieuwe keerspoor in Zuidhorn bereikbaar moet maken. Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Het nieuwe perron dat in deze meivakantie gerealiseerd wordt op het station in Zuidhorn gaat al op 5 mei in gebruik worden genomen. Dat laat spoorbeheerder ProRail weten.

In Zuidhorn gaat het nieuwe perron gebruikt worden door de pendeltrein die in de spitsuren rijdt tussen Groningen en Zuidhorn. De trein gaat hier stoppen op een zogeheten keerspoor. Dit spoor wordt in deze periode aangesloten op het railnet. BAM Infra en spoorbeheerder ProRail voeren in deze meivakantie grootschalige werkzaamheden uit aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Eén van de projecten is het plaatsen van een wissel dat dit keerspoor bereikbaar moet maken.

In Zuidhorn gebeurt in deze week nog meer. Honderd meter verderop, ter hoogte van spoorwegovergang De Gast, zijn afgelopen weekend alle rails verwijderd waarna op maandag begonnen kon worden met de installatie van eveneens een wissel. Dit wissel heeft een lengte van 140 meter en heeft als voordeel dat er met een hoge snelheid overheen gereden kan worden. Ook het station van Grijpskerk oogt deze dagen als een bouwput. Daar is men druk bezig om de perrons te verlengen zodat er in de toekomst langere treinen kunnen halteren. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de komst van een extra sneltrein die vanaf december gaat rijden. Vanaf dinsdag 5 mei rijden er weer treinen tussen Groningen en Leeuwarden.

Deel dit artikel: