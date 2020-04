Negentig procent minder incheckers in openbaar vervoer

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal incheckers met ov-chipkaart in bussen, treinen en metro’s is met ongeveer negentig procent gedaald ten opzichte van een vergelijkbare dag vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek baseert zich daarbij op statistieken van Trans Link Systems. TLS is het bedrijf achter de ov-chipkaart en registreert alle incheck- en uitcheck bewegingen. Volgens het CBS werd er dinsdag 560.000 keer ingecheckt. Op een gemiddelde dinsdag in 2019 was dit 4,75 miljoen keer. Openbaar vervoersbedrijven zien de afgelopen weken dat het aantal reizigers fors is afgenomen. Na de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken nam het aantal reizigers al flink af. Die afname heeft zich daarna doorgezet. Vervoersbedrijven bieden naar aanleiding van de maatregelen aangepaste dienstregelingen aan waardoor er veel minder bussen en treinen rijden.

Het aantal incheck-bewegingen zegt overigens niets over het aantal reizigers. Eén reiziger kan bijvoorbeeld meerdere keren inchecken als hij of zij met verschillende vervoersbedrijven of vervoersmiddelen reist.