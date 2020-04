”Nederlanders moeten het coronavirus serieus nemen’’

nieuws

Foto gemaakt door Annette Meghaughin-Helder

Deze uitspraak heeft voormalig Harenaar Annette Megauhin- Helder gedaan in het radioprogramma Haren Doet. Ze woont nu in Edingburgh en heeft 5 weken geleden het coronavirus gekregen. ‘’Ik ben nog steeds niet beter. Nog veel hoesten en benauwdheid’’ geeft Annette toe.

Annette Megaughin Helder is 15 jaar geleden haar man achterna gegaan richting Edingburgh. In eerste instantie dacht de dokter bij haar klachten niet meteen aan corona. Ze kreeg een antibiotica kuur, maar daar werd ze niet veel beter van. Ze werd erg benauwd en is uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen geweest.

‘’In Schotland word er niet veel getest op corona. Dit heeft Annette ook meegemaakt. ‘’ Ik lag zelf op de spoedeisende hulp, alleen mensen die op de Intensive Care terecht kwamen kregen een test’’ Op dit moment zijn er 500 mensen overleden aan het coronavirus in Schotland.

Annette is al 5 weken niet meer buiten geweest. Na haar opname moest ze twee weken in quaraintaine zitten. Doordat ze zich nog niet helemaal beter voelt, heeft ze besloten om samen met haar gezin nog binnen te blijven.

Ze verhuurt appartementen en is vermoedelijk besmet geraakt door een gebruiker van de appartementen. Corona verspreidt zich snel en is erg besmettelijk Als je hoest hangen de druppels 20 seconden in de lucht. Annette heeft af en toe het gevoel dat de Nederlanders het virus niet erg serieus nemen. Ze ziet bijvoorbeeld op Facebook dat mensen berichten posten over dat ze met Pasen bij familie op bezoek zijn .‘’Het virus is een stuk besmettelijker dan je denkt, neem het nou serieus’’ roept ze op.

Luister hier het volledige interview

