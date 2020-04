Natuurmonumenten gaat betaald parkeren invoeren bij natuurgebieden

nieuws

Foto: Robert Wieringa voor Waterschap Noorderzijlvest

Automobilisten die in de toekomst een bezoek brengen aan een natuurgebied dat onder Natuurmonumenten valt gaan hier parkeergeld voor betalen. Leden van Natuurmonumenten kunnen hun auto gratis blijven parkeren.

Voor het parkeren van een uur gaat 1,75 euro gevraagd worden tot een maximum van zeven euro per dag. De komende tijd gaat Natuurmonumenten inventariseren welke natuurgebieden in aanmerking komen voor het invoeren van parkeerkosten. De organisatie gaat daarbij kijken naar alle gebieden die ze beheerd. In totaal is dat zo’n 107.000 hectare natuurgebied verspreid over het hele land. In Groningen beheert Natuurmonumenten een deel van De Onlanden en een gebied bij Kardinge. Het geld dat door de parkeergelden wordt binnengebracht gaat gebruikt worden om de natuur te onderhouden.

Het plan komt niet geheel als een verrassing. Zes jaar geleden, in 2014, is het plan ook ter sprake gekomen maar toen ging het niet door. Het eerste gebied waar betaald parkeren ingevoerd gaat worden is Landgoed Hackfort in Vorden in de provincie Gelderland. Afgelopen week zijn de slagbomen in dit gebied geplaatst, vanaf komende zomer moet er betaald worden.

Staatsbosbeheer laat weten geen plannen te hebben om betaald parkeren in te voeren. Staatsbosbeheer is in Groningen ook beheerder van een deel van De Onlanden.