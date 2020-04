Nationale Bijentelling mikt op veel deelnemers

nieuws

De organisatie van de Nationale Bijentelling hoopt dat dit weekend zoveel mogelijk mensen meedoen met het tellen van bijen. De bijentelling wordt voor de derde keer gehouden.

De telling wordt gehouden om zoveel mogelijk te weten te komen over de stand van de bijen in ons land. De telgegevens die worden doorgegeven door deelnemers worden opgeslagen in een landelijk databestand van bijen. Die informatie is weer belangrijk bij het beschermen van de bijen. De telling maakt daarnaast duidelijk welke soorten waar voorkomen.

Volgens de organisatie lijken de omstandigheden dit weekend ideaal. Behalve dat mensen thuis moeten blijven vanwege de coronacrisis is het zonnig en lopen de temperaturen flink op. Daardoor zullen er veel bijen en hommels in je tuin op pad zijn. Volgens de organisatie kost het tellen een half uurtje. Daarbij is het verstandig om rustig een rondje door je tuin te lopen en de aantallen op een formulier te noteren. Door te lopen verklein je de kans dat je bijen dubbel gaat tellen. De gegevens kunnen vervolgens doorgegeven worden via de website van de Nationale Bijentelling.