N360 dicht voor alle verkeer tussen 6 en 24 april

De provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl is van 6 t/m 24 april afgesloten voor al het verkeer. Dat komt omdat de aanleg van de rotonde bij Ten Post eerder plaatsvindt dan gepland.

Door de landelijke maatregelen van de coronacrisis is er veel minder verkeer op de weg. Dat geldt ook voor de N360. Omdat het afsluiten van de weg nu minder hinder voor het verkeer veroorzaakt is de planning van de werkzaamheden vervroegd.

Vanaf maandag 6 april 7.00 uur is de N360 volledig gestremd. Het doorgaand verkeer vanuit de stad wordt omgeleid via de N993 (Ten Boer), N46 (Eemshavenweg) en N996 (Loppersum). Voor verkeer uit de richting Delfzijl geldt de route Loppersum – Eemshavenweg – Ten Boer. Lokaal verkeer en de bus rijden via de Rijksweg door Winneweer. In Ten Post komt bij de kruising met de Eestumerweg een tijdelijke bushalte.