‘Mysteries van Helperzoom’ van Will Beckers wint Kunst op Straatprijs

Foto: CBK

Het tweeluik Mysteries van Helperzoom van kunstenaar Will Beckers heeft de Kunst op Straatprijs 2020 van het CBK Groningen gewonnen.

Wervel van Nicky Assmann in de Forumgarage en Wisent van Wladimir de Vries in het Noorderplantsoen eindigden op de tweede en derde plek. Het winnende kunstwerk wordt volgende week geëerd met een gedicht van stadsdichter Renée Luth.. Kunstenaar Will Beckers maakte vlechtsculpturen van hazelaartakken en cortenstaal waarin eekhoorntjes uit de aangrenzende ecologische zone kunnen schuilen. .

De werken van Beckers werden vorig jaar aan de fietsroute langs de Helperzoom geplaatst.

Het thema van de Kunst op Straatprijs dit jaar was ‘natuur’. Tijdens de Kunst op Straatweken konden inwoners van de gemeente Groningen zelf een kunstwerk in het zonnetje zetten door te stemmen op een van de tien genomineerde kunstwerken. Het winnende kunstwerk werd met 32 procent van de stemmen gekozen.