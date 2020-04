Museumkaart wordt automatisch verlengd door coronacrisis

nieuws

Foto: Andor Heij. Groninger Museum

De geldigheid van de ongeveer 1,4 miljoen museumkaarten gaat automatisch verlengd worden. Dat heeft de Museumvereniging dinsdag bekendgemaakt.

Dat deze verlenging wordt aangeboden is volgens de wet ook verplicht. Musea zijn sinds 12 maart gesloten voor het publiek. De periode van de verlenging is afhankelijk van de lengte in dagen dat musea gesloten zijn. De sluiting duurt in ieder geval tot 28 april. Bronnen in Den Haag melden dat wellicht na 28 april musea onder strikte voorwaarden de deuren weer mogen openen.

Mensen die een museumkaart hebben krijgen gratis toegang tot veel musea in het land. Houders kunnen er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de extra looptijd. Ze kunnen hun geld terugvragen of ze kunnen het saldo op de kaart inzetten als donatie aan het museum. Ruim negentig procent heeft tot nu toe gekozen om een donatie te doen.