Motorrijder slaat over de kop op Arendalweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag op de Arendalweg op industrieterrein Roodehaan is een motorrijder over de kop geslagen. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Meter. “De motorrijder reed een rondje toen het op de Arendalweg mis ging. Hij sloeg door nog onbekende oorzaak over de kop.” Een ambulance en verschillende politiewagens werden ter plaatse gestuurd om eerste hulp te verlenen. “De hulpverleners hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarbij werd de man op een zogeheten wervelplank gelegd. Daarna is hij met onbekende verwondingen in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De motor is bij het ongeluk licht beschadigd geraakt.