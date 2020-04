Motorrijder gewond bij verkeersongeluk Rijksstraatweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Rijksstraatweg in Haren is een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.20 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een auto en een motor kwamen met elkaar in botsing. Naar alle waarschijnlijkheid kwam de auto vanuit de Essteeg. De motor kwam vanuit de richting Glimmen. Toen de autobestuurder de Rijksstraatweg op wilde draaien is de motor vermoedelijk over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was.” Door de botsing kwam de motorrijder ten val. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Aanvankelijk werd ook het Mobiel Medisch Team opgeroepen, maar deze werden gecanceld.

De dienst Verkeers Ongevallen Analyse, de VOA, heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Deze zijn door een bergingsbedrijf geborgen. De Rijksstraatweg was enige tijd afgesloten voor het verkeer.