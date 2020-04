Minister: “Zorgelijk dat steeds meer mensen de weg op lijken te gaan”

nieuws

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur is bezorgd dat steeds meer mensen de weg op lijken te gaan ondanks de coronamaatregelen die gelden. Dat heeft de minister zondag laten weten in het televisieprogramma WNL op Zondag.

In het programma deed ze, met Koningsdag maandag op de agenda, een oproep. “Ga niet met zijn allen met de auto op pad. En hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer. Mensen moeten niet meer voor de flauwekul met de trein reizen.” Het algemene beeld is dat het deze dagen drukker op straat is dan in de voorbije weken. In Groningen lijken de meeste mensen zich te houden aan de geldende maatregelen maar zijn er wel meer mensen te vinden in winkelstraten, op de pleinen en in de plantsoenen.

Van Nieuwenhuizen liet daarnaast weten dat ze snel duidelijkheid hoopt te krijgen over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer. Directeur Roger van Boxtel van de NS liet afgelopen vrijdag weten dat het gebruik van mondkapjes onafwendbaar is. Op dit moment maakt tien procent van de mensen die normaal met de trein reizen gebruik van het vervoersmiddel. Met de anderhalvemetermaatregel kan er maximaal twintig tot dertig procent vervoert worden. “Kan het misschien minder dan anderhalve meter zijn als je een mondkapje draagt?”, vraagt de minister zich af. “Ik ben heel benieuwd wat de expert daarover te zeggen hebben.”