Minimale daling aantal ziekenhuisopnames in Noord-Nederlandse ziekenhuizen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het aantal ziekenhuisopnames in verband met het coronavirus in Noord-Nederlandse ziekenhuizen is sinds zondagochtend minimaal gedaald, van 237 naar 233. Dat meldt het ROAZ-NN maandagmiddag.

In de provincie Groningen is het aantal ziekenhuisopnames licht gedaald, van 109 naar 106. In totaal liggen nu 126 mensen op een normale verpleegafdeling en 107 patiënten op een Intensive Care-afdeling.

In de gemeente Groningen is het aantal ziekenhuisopnames van inwoners uit de gemeente gelijk gebleven. Dertien mensen van binnen de gemeente liggen in een ziekenhuis opgenomen met het coronavirus.