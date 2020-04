Met #simpelsoppen houden Oosterparkers speeltuinen schoon

Met een sopje proberen mensen in de Oosterparkwijk de speeltuinen zo schoon mogelijk te houden, zodat kinderen er kunnen blijven spelen. Het schoonmaken is nodig om te zorgen dat het coronavirus minder snel wordt verspreid.

Niet alleen ouders, maar ook veel kinderen uit de buurt helpen mee. “Je kunt soppen, dat vind ik leuk,” vertelt Silke terwijl ze een trapje schoonmaakt. “Het is belangrijk omdat veel kinderen aan de speeltoestellen zitten, en kan dan kan je het coronavirus doorgeven. Als het schoon is kunnen kinderen misschien hun opa en oma weer zien.”

Initiatiefnemer Fransien Volgenant is blij dat zo veel mensen enthousiast zijn. “Het is wel zo dat dit een hele charmante manier is om iets te doen. Veel mensen zitten thuis met hun kinderen. Het wordt mooi weer, hoe heerlijk is het dan als je iets leuks kan doen waarmee je ook een bijdrage kan leveren aan dat kinderen mogen blijven buiten spelen, en niet een bron van besmetting blijven vormen.”

Veel verschillende mensen hebben zich al aangesloten aan het project, waaronder medewerkers van Werkpro. Door het coronavirus hebben zij nu geen werk. “Wij zorgen ook voor een dagbesteding voor onze medewerkers,” zegt Irene Vos van Werkpro. “Zo zijn we met een groep op pad en doen we wat goeds voor de wijk. We vinden het echt een superleuke actie, iedereen is heel enthousiast.”

Naast speeltuinen maken ze ook andere plekken schoon waar mensen komen, zoals vuilnisbakken en sportplekken. “Dat zijn allemaal plekken waar mensen met hun handen aanzitten,” zegt Fransien. “Je gaat niet gelijk daarna je handen wassen. Als die plekken schoon blijven met een simpel sopje, dan is dat hartstikke mooi.”

Nu wil de groep het idee vooral verspreiden in de rest van Nederland, maar ze willen ook andere landen bereiken. Daarom vertalen ze hun berichten ook naar andere talen. “Overal ter wereld spelen kinderen en overal ter wereld zitten die ergens aan. Dus kunnen ze ook overal ter wereld het coronavirus mee naar huis nemen, waar ze hun ouders kunnen besmetten.”