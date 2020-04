Meldactie ‘Zorg in coronatijd’ voor Groningers: ‘Knelpunten én oplossingen delen’

nieuws

Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie zijn de meldactie ‘Zorg in coronatijd’ begonnen, waarbij inwoners van de provincie Groningen kunnen delen welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor henzelf of voor hun naaste.

Heeft u te maken met het uitstellen van een behandeling of is de dagbesteding gestopt? Hoe is het als je niet meer op bezoek kunt bij je naaste, of geen bezoek mag ontvangen? Moet u meer mantelzorgen? Dit zijn het soort problemen waar de instellingen naar op zoek zijn. Maar ook oplossingen voor dergelijke problemen zijn welkom.

De ervaringen en mooie oplossingen van inwoners worden gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, met zorginstellingen en met de zorgverzekeraars. De ervaringen kunnen anoniem worden gedeeld via een online vragenlijst. Ervaringen kunnen ook gemaild worden (meldpunt@zorgbelang-groningen.nl), of via de telefoon (050 571 3999). Het Meldpunt is in principe maandag t/m donderdag ’s ochtends bereikbaar tot 12.00 uur.