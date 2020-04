Meeste studenten content met digitale toetsen RUG

nieuws

De meeste studenten van de RUG zijn tevreden over de digitale toetsen, die de afgelopen weken de plaats hebben ingenomen van fysieke tentamens. Dit blijkt uit een peiling van de UniversiteitsKrant onder 259 studenten.

Een kleine 85 procent van hen geeft de online tentamens een voldoende. De studenten zijn blij dat de RUG vanwege de coronacrisis de toetsen aanbood, omdat ze anders studievertraging zouden oplopen. Toch liep bijna zeventig procent van hen wel degelijk tegen problemen aan. Dat had vooral te maken met de concentratie. Er is thuis namelijk veel meer sprake van omgevingsgeluiden en afleiding, zoals een deurbel die gaat of een kat die om aandacht vraagt.

Velen vonden de digitale toetsen te lang. Bovendien denken veel ondervraagde studenten dat het erg gemakkelijk is om tentamenfraude te plegen, door met elkaar te communiceren of dingen op te zoeken.