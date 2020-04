Meerdere woningen ontruimd in Haren wegens gaslekkage

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Vanwege een aardgaslekkage moesten donderdagavond meerdere woningen aan de Boterbloemweg in Haren ontruimd worden. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

De melding van een gaslekkage kwam rond 20.15 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Bij aankomst is de brandweer direct een onderzoek gestart”, vertelt Meter. “Al snel werd er met meetapparatuur geconstateerd dat er daadwerkelijk sprake was van een gaslekkage. Uit voorzorg werd een huizenblok ontruimd en kwamen verschillende bewoners op straat te staan. Met de meetapparatuur hebben ze vervolgens weten te lokaliseren in welke woning de lekkage zich bevond.”

Energiebedrijf Enexis is ter plaatse gekomen om de lekkage te dichten. De brandweer hield zo lang een oogje in het zeil. In de loop van de avond werden de woningen weer vrijgegeven.