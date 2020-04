MBO Raad: ‘Verleng basisbeurs voor studenten die zich wegens corona om willen scholen’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studenten in het mbo die door de coronacrisis een tweede opleiding willen gaan doen moeten recht houden op een basisbeurs. Daarvoor pleit de MBO Raad dinsdag.

Door de wereldwijde pandemie is het toekomstperspectief voor sommige opleidingen veranderd. Het moet daarom mogelijk worden dat studenten na hun huidige opleiding nog een tweede opleiding kunnen doen waarbij ze gebruik kunnen blijven maken van de basisbeurs. “Je ziet het in de horeca”, zegt Frank van Hout van de MBO Raad in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar ook in sectoren als het toerisme en de evenementenbranche. Het is maar de vraag wanneer deze beroepen weer op gang komen en in wat voor omvang dit dan gaat gebeuren. Uit ons onderzoek blijkt in ieder geval dat studenten die in deze sectoren aan de slag willen een baankans op korte termijn in ieder geval somber in zien.”

De MBO Raad heeft haar wensen in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt. “Als deze studenten geen gebruik kunnen maken van een verlenging van de basisbeurs dan zullen ze voor een tweede opleiding geld moeten lenen. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid een te hoge drempel zijn waardoor zo’n tweede opleiding niet gevolgd gaat worden. Daardoor is er weer een grotere kans om werkloos te raken wat de samenleving weer geld gaat kosten.”

In de Tweede Kamer vindt woensdag een debat plaats over de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Minister Arie Slob (ChristenUnie) en minister Ingrid van Engelshoven (VVD) van Onderwijs zullen hierbij aanwezig zijn.