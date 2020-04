nieuws

Foto: Andor Heij

De Martinitoren kleurt van donderdag tot en met zaterdag rood, wit en blauw. Dit om de bevrijding van Groningen te vieren.

Het is donderdag 75 jaar geleden dat in de stad Groningen, Haren en Ten Boer de Duitse bezetting werd gebroken. Canadese troepen trokken op 13 april 1945 de stad in en na hevige gevechten gaven de Duitsers zich op 16 april over.

Dit zou dit jaar met flink wat feestelijkheden herdacht worden, maar dat gaat vanwege het coronavirus niet door.