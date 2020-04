MartiniPlaza start met online talentenjacht

nieuws

Persfoto van Edwin Evers Band

Een optreden in het voorprogramma van de Edwin Evers Band op zaterdag 17 oktober is de hoofdprijs van de online talentenjacht die MartiniPlaza vrijdagochtend is gestart.

Met deonline talentenjacht wil MartiniPlaza talent stimuleren om vooral niet stil te zitten tijdens de Coronacrisis. Iedereen mag een liedje uploaden van maximaal 2 minuten in het Facebook evenement van de talentenjacht. Alle genres zijn welkom, zolang het maar duidelijk is dat het nummer vanuit huis is opgenomen.

Op 30 april maakt de jury bestaande uit Willem de Kok (directeur MartiniPlaza), Annerie Knol (programmeur MartiniPlaza Theater) en Karin Noeken (regisseur, artistiek leider van Theater de Steeg en bekend van cabaretformatie Vrouw Holland) een Top 10 bekend. Hierna begint de stemronde: de artiesten moeten zoveel mogelijk likes verzamelen op het door hun ingezonden nummer. Het nummer met de meeste stemmen wint en wordt op 15 mei bekendgemaakt.

De winnaar staat op 17 oktober in het voorprogramma van de Edwin Evers Band en zingt zijn of haar nummer met The Originals. De tweede en derde prijs bestaan uit een VIP Theaterarrangement en een Donar Slam-Dunk VIP Arrangement. Op de website van MartiniPlaza zijn alle voorwaarden voor deelname te vinden.