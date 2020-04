Martini Ziekenhuis laat werk van verpleegkundigen ‘achter de sluis’ zien (video)

Het Martini Ziekenhuis biedt met een video een kijkje ‘achter de sluis’ op longafdeling 1D, de corona-afdeling van het ziekenhuis. Het ziekenhuis laat zien hoe het personeel omgaat met de corona-uitbraak en de patiënten.

Yvonne Moltmaker en Marloes Schaaphok vertellen over hoe op de speciale corona-afdeling gewerkt wordt. Henk Kramer, longarts en voorzitter van de medische staf, laat zien welke keuzes hij maakt als het gaat om hoe hij zijn personeel inzet en welke invloed het coronavirus heeft op zijn werknemers.

Het ziekenhuis meldde afgelopen vrijdag dat het de komende periode maximaal inzet op corona-zorg en spoedeisende zorg. Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis, zegt daarover: “We zetten alles op alles om ernstig zieke corona-patiënten op te vangen. Dat heeft prioriteit en vraagt veel van onze aandacht. De medewerkers zetten zich met man en macht in om in deze extreme situatie te doen wat nodig is. Daar ben ik heel trots op.”