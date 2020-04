Martini Ziekenhuis desinfecteert medische instrumenten met UV-licht

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft vorige week voor het eerst een zogenaamde ‘UV-box’ in gebruik genomen. Met dit apparaat kan het ziekenhuis medische instrumenten en apparatuur met ultraviolet licht desinfecteren.

In de box kunnen voorwerpen worden gedesinfecteerd. Te denken valt aan telefoons en tablets van patiënten, maar ook kabels, infuuspompen en stethoscopen. In 25 seconden zijn virale en bacteriële besmetting verdwenen. Daarnaast doodt het UV-licht virussen. “In feite kunnen we alles wat op een patiëntenkamer ligt en niet vloeibaar of van stof is hiermee desinfecteren. Dat betekent niet alleen dat het handmatige handelingen scheelt (en daarmee blootstelling aan etsende stoffen) maar ook tijd en middelen.’ Een duurzaam alternatief dus”, zo vertelt verpleegkundige zorgcoördinator Freerk Vogel op de website van het ziekenhuis.

De eerste ‘UV-box’ staat in het Brandwondencentrum. Het Martini Ziekenhuis heeft bewust voor deze plek gekozen, omdat het Brandwondencentrum een afdeling is waar altijd kwetsbare patiënten liggen en het apparaat hier efficiënt kan worden ingezet.