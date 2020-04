Martini Ziekenhuis boos op IC-man Gommers: “Stop met af te geven op Noorden”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis is boos op Diederik Gommers van de landelijke Intensive Care-vereniging. Feenstra stuurde zondag een tweet de wereld in waar hij zijn boosheid niet onder stoelen of banken steekt.

Aanleiding zijn uitspraken van Gommers waarin hij al diverse keren gezegd heeft dat het Noorden geen coronapatiënten overneemt uit andere delen van het land. “Kan iemand Diederik Gommers een keer laten ophouden steeds af te geven op het Noorden?”, schrijft Feenstra in de tweet. “Vanmiddag opnieuw! Wij bieden al weken plekken aan die niet worden ingevuld.”

De afgelopen weken zijn tientallen coronapatiënten van andere ziekenhuizen naar het Noorden overgebracht. In eerste instantie werd hier een ambulancebus voor ingezet, later gebeurde dit vervoer ook met ambulances, MICU’s en traumahelikopters. Uit cijfers van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland blijkt dat er op dit moment 54 patiënten uit andere regio’s in noordelijke ziekenhuizen verblijven.

Kan iemand Diederik Gommers een keer laten ophouden steeds af te geven op het Noorden? Vanmiddag opnieuw! Wij bieden al weken plekken aan die niet worden ingevuld! @diederik gommers @AteZee — Hans Feenstra (@h_feenstra) April 26, 2020