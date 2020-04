Man uit Stad aangehouden voor schieten op woning in Gasselternijveen

nieuws

Foto: Alexas Foto's via Pixabay

De politie in Groningen heeft maandagavond drie verdachten aangehouden voor een schietincident in Gasselternijveen. Eén van de verdachten een 26-jarige man uit de stad Groningen, zo meldt de politie in Drenthe dinsdagmiddag.

De politie Drenthe kreeg maandagavond een melding over een schietincident in het Drentse dorp Gasselternijveen. Na onderzoek werd in Appingedam een auto staande gehouden met drie inzittenden. Naast de Groninger zaten een 19-jarige vrouw uit Gasselternijveen en een 23-jarige man uit Appingedam in deze auto.

Alledrie de verdachten hadden een ‘balletjespistool’ bij zich. De politie vermoedt dat dit de wapens zijn die gebruikt zijn bij de woning. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Gisteravond kregen we melding dat er geschoten zou zijn op een woning aan de Parachutistenstraat in Gasselternijveen. Wij zijn met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. — Politie Drenthe (@poldrenthe) April 28, 2020

De verdachten, een 19-jarige vrouw uit Gasselternijveen, een 23-jarige man uit Appingedam en een 26-jarige man uit Groningen, zitten nog vast. — Politie Drenthe (@poldrenthe) April 28, 2020