Makelaars verwachten geen crisis op huizenmarkt

nieuws

De Groningse makelaars verwachten geen crisis op de huizenmarkt. Dat blijkt uit een brief van ‘Partners in Wonen’, een organisatie van makelaars.

De coronacrisis heeft veel impact op de economie en ook de huizenmarkt in Groningen heeft ermee te maken. De rentestand is laag en de vraag is groot en dat zal zo blijven. Vooralsnog loopt de verkoop en aankoop vfn woningen in de stad nog goed, zeker in de startersmarkt.

Wel zijn de manieren om woningen te verkopen veranderd. De bezichtigingen zijn zonder fysiek contact. De makelaar doet de deur open en er gaan maximaal twee mensen naar binnen. De makelaar blijft buiten wachten en houdt telefonisch contact met de mensen die door het huis lopen. Aktes worden digitaal ondertekend en woningen kunnen ook bezichtigd worden via een live videoverbinding.