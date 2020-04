Lycurgus strikt Canadees Jerome Cross

sport

Foto: volleybox.com

De Canadees Jerome Cross heeft een éénjarig contract getekend bij de Groningse volleybaltopper Lycurgus. De diagonaalspeler komt over van Hypo Tirol Alpen Volleys uit Innsbruck.

De 1.96 lange Cross is groot geworden in Vancouver. Hij speelde met Innsbruck in de hoogste Duitse competitie. Recent werd bekend dat de Oostenrijkse recordkampioen zich uit die competitie teruggetrokken heeft.

“Ik heb op hoog niveau kunnen spelen vanwege mijn sprongkwaliteiten en mijn snelle arm.” aldus Cross. “Ik wil me internationaal verder ontwikkelen en een leider worden. Ik hou van gezelligheid en kan niet wachten om Groningen te verkennen.” Hij koos voor Lycurgus dankzij snel handelen van de club en een bemiddelende rol van oud-speler Chris Voth.

Coach Arjan Taaij is in zijn nopjes met Cross: “Jerome is een zeer explosieve en atletische diagonaal die opvalt door zijn hoogte en power. Vorig jaar hebben we al nadrukkelijk naar hem gekeken en dit jaar zijn we hem blijven volgen in de Bundesliga. Hij zal uitgroeien tot een speler waar het Groningse publiek van gaat houden.’