Lokale winkeliers Groningen verenigen zich op online warenhuis

oogochtendshow

In de tijden van corona richten winkeliers zich met name op hun webshops. Dat doen lokale winkeliers in Groningen ook en dat doen ze door zich te verenigen in een online warenhuis.



Het Groningse bedrijf Zupr brengt de artikelen en gegevens van de lokale winkeliers onder in warenhuis.groningen.nl, waarna bezoekers kunnen kijken in het complete assortiment van al die aanbieders. Wanneer de artikelen zijn uitgezocht, zullen ze worden thuisbezorgd door middel van een fietskoerier. De gemeente Groningen zorgt er ook voor dat dit gratis gebeurt, om hiermee de lokale winkeliers extra te steunen.

Michiel Vos van Zupr vertelt dat de site eind vorige jaar online is gegaan en nog steeds groeit. “Er is van alles te vinden”, zegt Vos, “van kleding tot schoeisel, producten voor in de tuin, maar ook koffie, van alles en nog wat aan cadeautjes, boeken, spelletjes. Dus een heel breed aanbod”. Er is nog ruimte voor groei. Vos heeft als doel gesteld het complete aanbod van producten in Groningen in kaart te brengen en wil groeien naar 100.000 producten.

Bezoekers van de site kunnen zoeken op een winkel en dan het aanbod bekijken, maar er kan ook op productaanbod worden gezocht, waarna bekeken kan worden welke winkel het aanbiedt. De webshop is te vinden op warenhuis.groningen.nl.

Michiel Vos was donderdagochtend te horen in een telefonisch interview in de OOG Ochtendshow. Beluister het interview hier terug.