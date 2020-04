Lieve groet met vleugels voor ouderen in Ten Boer

oogochtendshow

Afbeelding: VRIJDAG in de Buurt

De jeugd in Ten Boer en omliggende dorpen maken kaarten, tekeningen en meer voor bewoners van woonzorgcentrum De Bloemhof. De kaartenactie ‘Een lieve groet met vleugels’ heeft als doel om zoveel mogelijk ouderen op te fleuren tijdens de coronacrisis.



Dat vertelde de projectleider van VRIJDAG in de Buurt, Hannelore Duynstee, vrijdag in de OOG Ochtendshow. Aan het project werken leerlingen van scholen en BSO’s mee. VRIJDAG in de Buurt is onderdeel is van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. De instelling had hierover contact gezocht met woonzorgcentrum De Bloemhof. Het woonzorgcentrum was enthousiast over het idee, aldus Duynstee.

Deze week wordt met de actie gestart in Ten Boer, Ten Post en Thesinge. Vanaf volgende week wordt de actie in meerdere wijken en dorpen van de gemeente Groningen uitgezet. Daarbij zijn niet alleen woonzorgcentra welkom, ook organisaties die iets willen betekenen voor ouderen die zelfstandig wonen worden opgeroepen om zich bij de organisatie te melden. Daarnaast kunnen scholen en kinderopvangorganisaties welkom om zich te melden.

Beluister hier het interview terug dat vrijdagochtend in de OOG Ochtendshow te horen was op OOG Radio:

Wil jij ook meedoen? Kijk voor meer informatie, de instructievideo’s en de inzamelpunten op www.bijvrijdag.nl/indebuurt