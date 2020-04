Lichte stijging aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen

nieuws

Foto Andor Heij. Martini Ziekenhuis hoofdingang.

Tussen maandag- en dinsdagochtend zijn er elf nieuwe bedden bezet door coronapatiënten in ziekenhuizen in de provincie Groningen. Daarmee stijgt het aantal van 106 naar 117 bezette bedden. Dat meldt het ROAZN-NN dinsdagmiddag.

Alle nieuwe patiënten in Groningse ziekenhuizen liggen op een normale verpleegafdeling. Het aantal patiënten op Intensive Care-afdelingen is de afgelopen vierentwintig uur gelijk gebleven. Ook in de rest van Noord-Nederland was per saldo een lichte stijging, zeven extra bedden zijn nu bezet

Het aantal mensen in Noord-Nederlandse ziekenhuizen daalde licht. Het meerendeel van de corona-patiënten in Noord-Nederlandse ziekenhuisbedden is afkomstig uit de regio. Volgens het ROAZN-NN is er nog voldoende capaciteit in de ziekenhuizen beschikbaar voor de opvang van patiënten uit de eigen regio,met of zonder met COVID-19.