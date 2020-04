Lichte daling aantal opgenomen cororonapatiënten in Groningse ziekenhuizen

nieuws

Het aantal patiënten dat wegens klachten door het coronavirus is opgenomen in Groningse ziekenhuizen is sinds donderdagochtend licht gedaald. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland.

Sinds donderdagochtend liggen er vijf patiënten minder op de Groningse corona-verpleegafdelingen en op de Intensive Care-afdelingen. Vier daarvan vertrokken van de verpleegafdelingen en één van de IC.

In de rest van Noord-Nederland zette de daling ook door, van 225 naar 218 patiënten. Vier patiënten van buiten de regio vertrokken uit de Noord-Nederlandse ziekenhuizen.