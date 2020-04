Lichte daling aantal corona-patiënten in ziekenhuizen Groningen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het aantal corona-patiënten dat is opgenomen in ziekenhuizen in de provincie Groningen is licht gedaald. Vrijdagochtend lagen er negen patiënten minder in een bed dan donderdagochtend, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland.

De daling was het grootst op de ‘normale’ corona-verpleegafdelingen, daar werden acht patiënten minder geteld. In de andere twee noordelijke provincies werd slechts één patiënt ontslagen, waar er donderdag nog 249 opnames waren zijn dat er vrijdag 239.

Omdat het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 al een aantal dagen zowel landelijk als regionaal niet meer zo sterk stijgt, zijn de zorginstellingen begonnen met de besluitvorming over het vergroten van het aanbod aan reguliere zorg. Het ROAZ-NN verwacht dat hier in de komende week een besluit over genomen wordt.