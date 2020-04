Level 42 gaat concert geven in De Oosterpoort

nieuws

De Britse jazzfunk-groep Level 42 gaat komende herfst een concert geven in De Oosterpoort. Het concert maakt onderdeel uit van de ‘From Eternity To Here-tour‘.

Leven 42 werd opgericht in 1980. Aanvankelijk heette de band 42 naar een grap in het boek ‘The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy’ van schrijver Douglas Adams. In 1981 wordt de debuutsingle ‘Love meeting love’ uitgebracht die de band direct een platencontract oplevert. Met het tekenen van het contract wordt de bandnaam, op verzoek van de platenmaatschappij, ook gewijzigd in Level 42. Enkele maanden later scoren ze een grote hit met ‘Love games‘, waarmee de band in heel Europa doorbreekt. Daarna volgden hits als ‘Lessons in Love‘ en ‘Something About You‘.

Dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat de band werd opgericht en nog altijd trekt de groep volle zalen. Het optreden in De Oosterpoort gaat plaatsvinden op 15 november. Kaartjes kosten 35,60 euro. De kaartverkoop start op vrijdag 10 april om 10.00 uur.

