Leraren in het basisonderwijs kunnen zich vanaf volgende week laten testen

Medewerkers in het basisonderwijs en in de kinder- en buitenschoolse opvang kunnen zich vanaf 6 mei laten testen op corona als ze kampen met gezondheidsklachten. Dat is donderdagavond bekendgemaakt.

Door volgende week al te testen kunnen leraren voor de scholen op 11 mei weer open gaan, vaststellen of zij ook met het coronavirus besmet zijn. Momenteel worden er dagelijks tussen de zes- en zevenduizend tests afgenomen bij zorgmedewerkers die binnen en buiten de ziekenhuizen actief zijn. Er is een capaciteit van 17.500 tests per dag en daarom is er ruimte om ook nieuwe groepen te gaan testen.

Behalve onderwijspersoneel krijgen ook jeugdtrainers de mogelijkheid om zich te testen op het coronavirus. Zij kunnen hier al direct gebruik van maken. Vanaf 18 mei kunnen mantelzorgers van kwetsbare mensen zich laten testen als ze klachten hebben.