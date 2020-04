Lekkende campinggasfles laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen in de Soerabajastraat vanwege een gaslucht. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een mogelijke gaslekkage kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Bewoners van de portiekflat hadden het alarmnummer gebeld omdat ze een vreemde lucht roken bij de bergingen onder de woningen”, vertelt Lameris. “De brandweer zijn direct nadat ze ter plaatse kwamen een onderzoek gestart. De oorzaak was al snel gevonden. In één van de bergingen lag een butaan gasfles opgeslagen. Deze is door nog onbekende oorzaak gaan lekken.”

Vanwege de lekkage werd de portiek korte tijd ontruimd. Door de ruimte te ventileren kon het gevaar weg worden genomen. Naar de precieze toedracht wordt onderzoek gedaan.