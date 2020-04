Laatste stukje spoor naar Drachten verwijderd

nieuws

Foto Andor Heij

In Groningen wordt deze dagen het allerlaatste stuk spoor van de oude spoorlijn naar Drachten verwijderd. Voor zover bekend zijn het de laatste rails van de lijn die in 1985 gesloten werd.

Het gaat om een stuk rails bij de spoorwegovergang Peizerweg. Deze week wordt er aan het spoor gewerkt tussen Groningen en Buitenpost. Voor spoorbeheerder ProRail is dat aanleiding om ook de spoorwegovergang bij het Willem Lodewijk Gymnasium aan te pakken. Deze dagen worden de rails, die ooit de Drachten-aansluiting vormden, uit de overweg gehaald waarmee het laatste stukje nostalgie verdwijnt. Door de werkzaamheden is de spoorwegovergang voor het verkeer afgesloten,

In september 2018 werden de overige ongebruikte spoortjes tussen de Paterswoldseweg en de Peizerweg al opgeruimd. De tramlijn naar Drachten werd in 1913 aangelegd door de NTM en sloot aan op een groot Fries tramnetwerk. In 1947 nam de NS de exploitatie over en werd vrijwel direct het reizigersvervoer gestaakt. In 1985 werd besloten de lijn op te heffen. Op Koninginnedag van dat jaar reden twee Wadlopers als afscheidsrit naar Drachten en weer terug. Op 2 juni werd de lijn officieel gesloten. Vijf dagen reed de allerlaatste trein op het traject. In deze Wadloper zaten schoolkinderen uit Roden die het reisje lang voor de sluitingsdatum hadden geboekt. De NS wilde hen niet niet teleurstellen.

Een documentaire over de oude tramlijn:

