Krediet van 1,3 miljoen voor voorbereiding De Held III

nieuws

Het gemeentebestuur stelt ruim 1,3 miljoen beschikbaar voor de voorbereiding van de nieuwe wijk De Held 3, in het noordwestelijke deel van de stad.

De wijk krijgt een plak tussen Gravenburg en de nieuwe wijk Suikerzijde, op de oude locatie van de Suikerunie. Over ruim twee jaar moet er een plan zijn voor de nieuwe wijk, met in totaal 1500 woningen. Het is de bedoeling dat daar veel variatie in komt, met vooral veel woningen voor gezinnen. Ook is er veel ruimte voor groenvoorziening.

De plannen zijn al twintig jaar oud, maar gingen in de ijskast na onenigheid tussen de gemeente en Groninger Projecten CV. Die plooien zijn nu gladgestreken.